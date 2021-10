Antonella Clerici è una furia in diretta: “Vanno condannati”. Cos’è successo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Antonella Clerici ha iniziato la sua trasmissione È sempre mezzogiorno con un duro sfogo e tanta rabbia negli occhi Poche ore fa è andata in onda una nuova puntata di È sempre mezzogiorno, in palinsesto dal lunedì al venerdì dalle 11:55 con Antonella Clerici. Proprio la padrona di casa si è lasciata andare ad un L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021)ha iniziato la sua trasmissione È sempre mezzogiorno con un duro sfogo e tanta rabbia negli occhi Poche ore fa è andata in onda una nuova puntata di È sempre mezzogiorno, in palinsesto dal lunedì al venerdì dalle 11:55 con. Proprio la padrona di casa si è lasciata andare ad un L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

dani_lettrice : Cmq anch'io me la prendo, come la Clerici, quando sbagliano sul più bello ?????? a Pentola o Dispensa. La mia solidari… - DonnaGlamour : Antonella Clerici racconta della menopausa: “andavo in onda con il ventaglio, lo sventolavo sempre” - contu_f : C'è Emiliano su La7 che parla di antifascismo. Ho subito girato sulla cucina di Antonella Clerici. Meglio cuochi sc… - Desytoz1 : Io sono sempre più convinta che conduttrici preparate, umane, simpatiche, empatiche e allegre come Antonella Cleric… - BELLASICILIAN12 : @BlogSocialTv1 @pinostra @RaiUno @RobiAmmendola @LucaGiudice_ @StefanoColetta2 @Tv3Blog @Tv2Blog BELLO! Finalmente… -