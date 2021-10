Amici 11 Ottobre: tutto quello che è successo in puntata (Di lunedì 11 ottobre 2021) Oggi 11 Ottobre 2021 è andata in onda la nuova puntata di Amici dove Mattia ha vinto la sfida convincendo il suo Insegnante Todaro del suo talento innato per il ballo. Sia Inder che Flaza ricevono un nuovo provvedimento disciplinare per evidenti infrazioni del regolamento di Amici. Le lamentele di Flaza arrivano in produzione che ricostruisce tutte gli errori della ragazza e non lascia scampo a dubbi. Amici 8 Ottobre: Luigi e Flaza chiedono scusa Amici 11 Ottobre: la sfida tra Mattia e Claudia Mattia balla il passo a due Malafemmina, Zerbi guardava ammirato la ballerina professionista Francesca, la sfidante Caudia balla sulle note di applause di Lady Gaga. Mattia balla sulle note di Tango di Roxenne, Claudia balla molto bene ma vince ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 11 ottobre 2021) Oggi 112021 è andata in onda la nuovadidove Mattia ha vinto la sfida convincendo il suo Insegnante Todaro del suo talento innato per il ballo. Sia Inder che Flaza ricevono un nuovo provvedimento disciplinare per evidenti infrazioni del regolamento di. Le lamentele di Flaza arrivano in produzione che ricostruisce tutte gli errori della ragazza e non lascia scampo a dubbi.: Luigi e Flaza chiedono scusa11: la sfida tra Mattia e Claudia Mattia balla il passo a due Malafemmina, Zerbi guardava ammirato la ballerina professionista Francesca, la sfidante Caudia balla sulle note di applause di Lady Gaga. Mattia balla sulle note di Tango di Roxenne, Claudia balla molto bene ma vince ...

