Una Viola per Scamacca: Marotta in agguato (Di domenica 10 ottobre 2021) La rottura in Viola per il rinnovo di Dusan Vlahovic, pone la questione dell’imminente rimedio in attacco già da gennaio. Il giovane talento romano già durante il corso dell’estate passata avrebbe espresso il desiderio di lasciare Sassuolo, un ambiente nel quale non riesce ad esprimersi al meglio. La Viola punta forte su Gianluca Scamacca. La Viola punta su Scamacca: sirene nerazzurre Tecnicamente è un centravanti molto dotato, veloce sul lungo e agile negli spazi brevi, e grazie alla sua tecnica gioca efficacemente anche fuori dall’area di rigore, sia con le sponde, che con fronte alla porta. Queste caratteristiche gli permettono di essere un centravanti completo in grado di avere sia la senso della porta, che la visione del gioco periferico ed essere dunque non solo un bomber, ma anche un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 10 ottobre 2021) La rottura inper il rinnovo di Dusan Vlahovic, pone la questione dell’imminente rimedio in attacco già da gennaio. Il giovane talento romano già durante il corso dell’estate passata avrebbe espresso il desiderio di lasciare Sassuolo, un ambiente nel quale non riesce ad esprimersi al meglio. Lapunta forte su Gianluca. Lapunta su: sirene nerazzurre Tecnicamente è un centravanti molto dotato, veloce sul lungo e agile negli spazi brevi, e grazie alla sua tecnica gioca efficacemente anche fuori dall’area di rigore, sia con le sponde, che con fronte alla porta. Queste caratteristiche gli permettono di essere un centravanti completo in grado di avere sia la senso della porta, che la visione del gioco periferico ed essere dunque non solo un bomber, ma anche un ...

Advertising

violuxxx : @chia11_0 prossimamente du questo canale: viola finirà in tribunale con una denuncia per violenza :) - cavalierebianc5 : RT @AlamonyBoe: @Fortunablu17 @Quirinale Il fascismo è lo stato quando diventa autoritario. Grazie al pass una persona sana, che non viola… - Gnp74 : @Franc_Pon Fosse per me lascerei tutti liberi, però a una condizione: in caso di aumenti delle Terapie intensive la… - teddylupinfk : @Real_BillyA EH MA QUELLA È UNA MELENZANA TIENE I CAPELLI VIOLA - VannucciJacopo : #Buoncompleanno Viola, mia dolce principessa… Sei una meraviglia…?? #10ottobre -