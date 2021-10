Ultime Notizie Roma del 10-10-2021 ore 18 | 10

(Di domenica 10 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno il bilancio di Fermi dopo i gravi scontri di ieri aarrestate nel corso della notte 12 persone coinvolte tra gli arrestati anche Roberto fiore Giuliano Castellino rispettivamente leader Nazionale lino di Forza Nuova Castellina era già stato fermato e portato in questura ieri sera sono 38 gli appartenenti alle forze dell’ordine rimasti feriti negli scontri per questo è un dirigente della questura che ha riportato la frattura di una cosa dell’operatore di polizia scientifica acquistato fratturato uno zigomo identificati 600 manifestanti provenienti da numerose città del nord Italia controllate 5695 pullman moltissime moto domani presenteremo una mozione urgente la camera per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti ...

Il Sole 24 ORE

