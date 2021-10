Spagna-Francia: formazioni e dove vederla (Di domenica 10 ottobre 2021) Oggi 10 Ottobre 2021 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 20:45 si disputerà la finale Spagna-Francia di Nations League. Nel suo cammino la Spagna ha pareggiato con la Svizzera, vinto con la Germania e vinto con l’Italia. La Francia ha invece un percorso netto di tre vittorie consecutive con Portogallo, Svezia e Belgio. Sarà una sfida emozionante tra due Nazionali che ormai ambiscono alla vittoria finale nella competizione. Italia vs Belgio (probabili formazioni e Tv) Spagna-Francia: probabili formazioni Spagna (4-3-3): Unai Simon, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso, Koke, Busquets, Gavi, Oyarzabal, Ferran Torres, Sarabia. Giocatori da tenere d’occhio: Paolo Sarabia è l’unico giocatore della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 10 ottobre 2021) Oggi 10 Ottobre 2021 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 20:45 si disputerà la finaledi Nations League. Nel suo cammino laha pareggiato con la Svizzera, vinto con la Germania e vinto con l’Italia. Laha invece un percorso netto di tre vittorie consecutive con Portogallo, Svezia e Belgio. Sarà una sfida emozionante tra due Nazionali che ormai ambiscono alla vittoria finale nella competizione. Italia vs Belgio (probabilie Tv): probabili(4-3-3): Unai Simon, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso, Koke, Busquets, Gavi, Oyarzabal, Ferran Torres, Sarabia. Giocatori da tenere d’occhio: Paolo Sarabia è l’unico giocatore della ...

