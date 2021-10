Salemme | ' Napoli tutto cuore | Spalletti super Io vorrei il coraggio di Jesse Owens'

(Di domenica 10 ottobre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva online interviste e ...

Ultime Notizie dalla rete : Salemme Napoli

Quando parla del suoVincenzoseleziona ogni parola, evitandone accuratamente una (scudetto), si definisce "malato di pallone" ma è restio ad andare allo stadio "per scaramanzia", si commuove quando ricorda ...Alla Gazzetta: "Oggi ilsa vincere senza arroganza. Sono ancora troppo traumatizzato per il modo in cui è morto Maradona" La Gazzetta intervista l'attore Vincenzoche parla dele di Spalletti: Di Maradona dice:Salemme alla Gazzetta: «Oggi il Napoli sa vincere senza arroganza. Sono ancora troppo traumatizzato per il modo in cui è morto Maradona» ...di Beatrice Bertuccioli Bel guaio per l’onesto professore Ottavio Camaldoli ricevere un cuore nuovo. Eh sì, perché quel cuore che gli è stato trapiantato apparteneva a un giovane criminale morto ammaz ...