Rosa Perrotta: problemi con la seconda gravidanza "…in ospedale ogni due ore"

Rosa Perrotta in una diretta Instagram ha dichiarato ai suoi fan che con questa seconda gravidanza sta avendo molti problemi

Non è un periodo facile per Rosa Perrotta. Come in molti sanno, l'ex tronista di Uomini e donne è incinta di otto mesi del suo secondo figlio e pare che sia avendo numerosi problemi di salute. Di recente insieme al compagno Pietro Tartaglione si sono trasferiti in un'altra abitazione e qualche settimana fa un brutto malore del primo figlio l'ha fatta molto spaventare. Rosa è quasi pronta a dare alla luce il nuovo genito che nascerà con un parto cesareo come il primo.

