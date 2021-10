Perché i tumulti del 9 ottobre a Roma non devono essere sottovalutati

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 ottobre 2021) Le avvisaglie di quello che è successo ieri ac’erano da mesi. Basta ricostruire i fatti: è da tempo che un’area di dissenso sempre più forte e larga e sempre meno collegata ai media mainstream si va facendo strada in settori della società per lo più ignorati dai partiti tradizionali. E’ un’area che va da chi ha maggiormente patito le conseguenze economiche della pandemia a chi ne ha preso strumentalmente le parti. Ma quel che è importante evidenziare è che si tratta di una zona trasversale che ricomprende moltissime persone non politicizzate che si sono “ripoliticizzate” grazie ai media non mainstream. Che sia telegram o siti come Byoblu o profili twitter, è chiaro che in due anni di isolamento o quasi isolamento, molte persone hanno fatto ricorso a letture borderline della realtàmeglio si confacevano loro. Non voglio qui ...