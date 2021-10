No-green pass, in venti assaltano l'ospedale: 4 feriti, "un'infermiera colpita a bottigliate" (Di domenica 10 ottobre 2021) Non si arrestano gli scontri a Roma. Dopo la Cgil nel mirino dei manifestanti ci finisce l'ospedale Umberto I. Una trentina di No green pass hanno preso d'assalto il pronto soccorso, devastandolo. Al suo interno, stando a quanti diffuso dall'Adnkronos, era stato ricoverato un manifestante ferito, già in stato di fermo. Nella confusione - riferisce invece l'Ansa - una infermiera è stata colpita con una bottigliata in testa. "La situazione è tornata alla normalità dopo alcune ore con l'intervento delle forze di polizia - spiega l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, sul posto per un sopralluogo - Ci sono 4 feriti, due tra le forze dell'ordine e due operatori sanitari". In venti infatti sarebbero entrati sfondando la porta e seminando il panico. E ancora: "l'assalto è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Non si arrestano gli scontri a Roma. Dopo la Cgil nel mirino dei manifestanti ci finisce l'Umberto I. Una trentina di Nohanno preso d'assalto il pronto soccorso, devastandolo. Al suo interno, stando a quanti diffuso dall'Adnkronos, era stato ricoverato un manifestante ferito, già in stato di fermo. Nella confusione - riferisce invece l'Ansa - unaè statacon una bottigliata in testa. "La situazione è tornata alla normalità dopo alcune ore con l'intervento delle forze di polizia - spiega l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, sul posto per un sopralluogo - Ci sono 4, due tra le forze dell'ordine e due operatori sanitari". Ininfatti sarebbero entrati sfondando la porta e seminando il panico. E ancora: "l'assalto è ...

