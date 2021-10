Lulù e Manuel ai ferri corti: lui sbotta allontanandola. Ecco le sue parole (Di domenica 10 ottobre 2021) Manuel e Lulù sempre più lontani. Il giovane nuotatore stanco degli atteggiamenti della principessa, sbotta allontanandola Lulù e Manuel, ancora nuove discussioni e incomprensioni tra i giovani vip della Casa. Al Grande Fratello Vip 6 ieri sera c’è stata una meravigliosa festa per il compleanno di Manila Nazzaro. Qualcosa però durante la festa è andato storto, la principessa Lulù ha notato un certo avvicinamento tra Sophie Codegoni e il nuotatore Manuel Bortuzzo. Alcune settimane fa tra i due giovani è scoppiato il primo bacio, ma Manuel ha cercato in tutti i modi di frenare la relazione che stava per nascere. Leggi anche –> controcorrente Ecco le tematiche del nuovo appuntamento domenicale Questa mattina ... Leggi su 361magazine (Di domenica 10 ottobre 2021)sempre più lontani. Il giovane nuotatore stanco degli atteggiamenti della principessa,, ancora nuove discussioni e incomprensioni tra i giovani vip della Casa. Al Grande Fratello Vip 6 ieri sera c’è stata una meravigliosa festa per il compleanno di Manila Nazzaro. Qualcosa però durante la festa è andato storto, la principessaha notato un certo avvicinamento tra Sophie Codegoni e il nuotatoreBortuzzo. Alcune settimane fa tra i due giovani è scoppiato il primo bacio, maha cercato in tutti i modi di frenare la relazione che stava per nascere. Leggi anche –> controcorrentele tematiche del nuovo appuntamento domenicale Questa mattina ...

Advertising

FarSenza : Se domani Manuel non vedrà il delirio di Lulù con Sophie allora avremo la prova provata che Signorini vuole portare… - xliamsfeather : Raga ma io non ho capito perché lulú si riferisce a Manuel chiamandolo alluce ?? spiegatemi #GFvip - gio88milano : Bravo Nicola lascia stare Soleil ?? brava lulù lascia stare manuel . Insieme fate una bella coppia ?? #gfvip - AleCaruso87 : RT @MOOSCHETTIERI: Lulù: 'ti mancavano un po le mie coccole, i grattini?' Manuel: 'no!' E continua a toccarlo. ??????? #gfvip - AleCaruso87 : RT @MOOSCHETTIERI: Lulù: 'ce proprio amore io non vedo l'ora di passare con te momenti semplici unici..' Manuel: 'ma tu pensa ad adesso.' #… -