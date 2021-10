La mission impossible di Emiliano: portare solidarietà alla Cgil nella Nardò di Pippi Mellone (Di domenica 10 ottobre 2021) Nel pomeriggio di oggi, 10 ottobre, Michele Emiliano ha portato la sua solidarietà alla Cgil a Nardò, finendo per essere contestato. Nel Comune in provincia di Lecce si è da poco insediato Pippi Mellone, sindaco vicino a CasaPound che recentemente ha ricevuto l’endorsement dello stesso Emiliano. Tra i presenti si sono levate voci come «Cosa è venuto a fare?», «C’è CasaPound in Consiglio comunale», «Siete voi che li avete legittimati», «Pippi Mellone ha detto che il fascismo non esiste». Il presidente della Regione Puglia, arrivato con tanto di pugno sinistro alzato, nel corso del suo intervento ha parlato così delle violenze di ieri nella manifestazione No Green pass di Roma: «La posizione che tutti ... Leggi su open.online (Di domenica 10 ottobre 2021) Nel pomeriggio di oggi, 10 ottobre, Micheleha portato la sua, finendo per essere contestato. Nel Comune in provincia di Lecce si è da poco insediato, sindaco vicino a CasaPound che recentemente ha ricevuto l’endorsement dello stesso. Tra i presenti si sono levate voci come «Cosa è venuto a fare?», «C’è CasaPound in Consiglio comunale», «Siete voi che li avete legittimati», «ha detto che il fascismo non esiste». Il presidente della Regione Puglia, arrivato con tanto di pugno sinistro alzato, nel corso del suo intervento ha parlato così delle violenze di ierimanifestazione No Green pass di Roma: «La posizione che tutti ...

