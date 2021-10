I giornalisti minacciati con una pala alla manifestazione dei No Green Pass di Roma – Il video (Di domenica 10 ottobre 2021) Nella serata di ieri nuove tensioni nel centro di Roma, dove un gruppo di manifestanti No Green Pass si è ricompattato all’altezza di Largo Goldoni, verso piazza del Popolo. Alcuni hanno fatto barricate anche con i materiali di un cantiere e la polizia con gli idranti li ha fatti indietreggiare. Dal gruppo dei manifestanti è partito un lancio di oggetti verso le forze dell’ordine, compresa una pala. In uno dei filmati si vede un manifestante che minaccia i giornalisti con un badile: «Venite, pezzi di m…», si sente urlare. E poi: «Vi spacco questa pala, il primo che fa un Passo gli spacco questa pala in testa». video da: Corriere della Sera Leggi anche: Chi sono i fermati per gli scontri a Piazza del Popolo per la ... Leggi su open.online (Di domenica 10 ottobre 2021) Nella serata di ieri nuove tensioni nel centro di, dove un gruppo di manifestanti Nosi è ricompattato all’altezza di Largo Goldoni, verso piazza del Popolo. Alcuni hanno fatto barricate anche con i materiali di un cantiere e la polizia con gli idranti li ha fatti indietreggiare. Dal gruppo dei manifestanti è partito un lancio di oggetti verso le forze dell’ordine, compresa una. In uno dei filmati si vede un manifestante che minaccia icon un badile: «Venite, pezzi di m…», si sente urlare. E poi: «Vi spacco questa, il primo che fa uno gli spacco questain testa».da: Corriere della Sera Leggi anche: Chi sono i fermati per gli scontri a Piazza del Popolo per la ...

