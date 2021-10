Golf | Adam Schenk balza al comando dello Shriners Children’s Open ad un round dal termine Crolla Francesco Molinari

Leggi su oasport

(Di domenica 10 ottobre 2021) L’evento settimanale del PGA Tour 2021-2022 continua senza intoppi e giunge al culmine del terzo. Cambio di leader nelloHospitals for Children (montepremi 7 milioni di dollari) che vede ora al. L’americano guida la classifica con lo score di -18 (195 colpi) grazie ad una solida terza tornata da -5 in cui trova sette birdie e due bogey. Sul percorso par 71 del TPC at Summerlin di Las Vegas (Nevada, Stati Uniti) i padroni di casa monopolizzano la top 5 con Matthew Wolff secondo ad una lunghezza dal leader, ed a -16 Andrew Putnam, Sam Burns e Chad Ramey. Il terzetto statunitense chiude il podio provvisorio dinanzi all’ex battistrada Sungjae Im. Il sudcoreano perde cinque posizioni assestandosi da solo in sesta piazza con lo score di -15. -14 e settimo posto per ...