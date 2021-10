Gf Vip 6 | Nicola Pisu prova a baciare Soleil Sorge che gli dà il due di picche!

(Di domenica 10 ottobre 2021) Ebbene sì. Dopo aver ammesso di essersi preso una cotta pernelle ultime ore c’hato con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Io sono convinto che lei mi piaccia, ma proprio moltissimo perché me lo sento proprio“, aveva confidato negli ultimi giorni ad alcuni compagni d’avventura. “Però non voglio neanche rimanere così. Non sono innamorato però mi piace molto ma non vorrei fare delle mosse sbagliate. Hai visto quando ha detto quella frase? Se ha detto quella frase lei lo sa. Cosa devo fare? Io l’altra volta volevo anche parlarci ma non lo so, mi trattiene questa cosa. Vorrei tantore a baciarla“. Così, durante la festa che ha coinvolto l’intera Casa del Gf Vip 6 ieri sera, il figlio di Patrizia Mirigliani ha deciso di farsi coraggio e di tentare ...

Advertising

zazoomblog : Bacio tra Nicola e Miriana: è nata la seconda coppia del Grande Fratello Vip? Ecco cosa è successo – VIDEO - #Bacio… - IsaeChia : #GfVip 6, Nicola Pisu prova a baciare Soleil Sorge che gli dà il due di picche! - annastellare : RT @blogtivvu: Bacio tra Nicola e Miriana: è nata la seconda coppia del Grande Fratello Vip? Ecco cosa è successo – VIDEO - blogtivvu : Bacio tra Nicola e Miriana: è nata la seconda coppia del Grande Fratello Vip? Ecco cosa è successo – VIDEO - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Il pubblico ha deciso che il primo VIP salvo è... NICOLA! #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Nicola

Pago e, ex e figlio Miriana Trevisan/ "Non avevamo smesso di amarci, ma..." Quello della principessa Selassiè è stato uno sfogo durissimo. Nella puntata del Grande Fratello2021 in onda ...Una puntata scoppiettante, quella del GF6 andata in onda ieri sera. Soprese a non finire ed emozioni uniche, ma anche un'eliminazione ... sconfitto al televoto daPisu ed Amedeo Goria. E ...Ebbene sì. Dopo aver ammesso di essersi preso una cotta per Soleil Sorge, Nicola Pisu nelle ultime ore c'ha provato con l'ex corteggiatrice ...Bacio tra Nicola Pisu Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip: notte bollente per i "comodini" della Casa, ecco il video.