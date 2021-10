F1 GP Turchia 2021 | griglia di partenza | risultati qualifiche | Bottas in pole e Leclerc terzo

(Di domenica 10 ottobre 2021) Ladidel GP didi F1, con idella sessione disul tracciato di Istanbul. Caccia allaposition in terra anatolica in quello che sembra essere uno snodo fondamentale per la stagione del Circus. Hamilton partirà con dieci posizioni di penalità per la sostituzione del motore, Verstappen prova ad approfittarne ma anchenon vuole stare a guardare. Andiamo a scoprire idelleufficiali. Q1 – Diciotto minuti movimentati con la pioggia che diventa uno spauracchio chiamato in causa ma mai realmente arrivata. Hamilton precede di appena sette millesimi Verstappen, dietro Gasly e un ottimo. Eliminati Ricciardo (messo fuori ...

Partita aperta per il Gp di Turchia di Formula 1 . E chissà che dal mazzo non sia proprio la Ferrari, a sorpresa, a tirare fuori la carta vincente. La F1 oggi fa tappa sull'insidioso circuito di Istanbul: le Mercedes hanno ...Benvenuti nella nostra diretta della sedicesima gara della stagione di F1 a Istanbul, per il Gp di Turchia. Buon Pomeriggio e benvenuti alla diretta del Gp di Turchia 2021, sedicesima gara della stagi ...Piove a Istanbul e tutte le strategie studiate per oggi dai dieci team presenti in Turchia verranno stravolte. Con Lewis Hamilton 11esimo per la penalità dovuta alla sostituzione della ...