F1, cambio di Power Unit sulla McLaren di Daniel Ricciardo in Turchia: la nuova griglia di partenza (Di domenica 10 ottobre 2021) Alle ore 14.00 italiane prenderà il via del GP di Turchia, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Istanbul assisteremo a una gara molto incerta dettata anche dalla variabilità delle condizioni meteorologiche. Una corsa che vedrà il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas partire in pole-position a precedere la Red Bull dell’olandese Max Verstappen e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Come è noto, Lewis Hamilton scatterà dall’undicesima casella. Il britannico, il più veloce nelle qualifiche, sconta una penalità di 10 posizioni in griglia per aver sostituito il motore endotermico (quarto della stagione) della sua W12. Per questo, il leader del campionato sarà costretto a una rimonta, potendo però contare su una Mercedes molto performante. Sarà in fondo alla griglia l’altro ferrarista Carlos Sainz. L’iberico, per aver ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) Alle ore 14.00 italiane prenderà il via del GP di, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Istanbul assisteremo a una gara molto incerta dettata anche dalla variabilità delle condizioni meteorologiche. Una corsa che vedrà il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas partire in pole-position a precedere la Red Bull dell’olandese Max Verstappen e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Come è noto, Lewis Hamilton scatterà dall’undicesima casella. Il britannico, il più veloce nelle qualifiche, sconta una penalità di 10 posizioni inper aver sostituito il motore endotermico (quarto della stagione) della sua W12. Per questo, il leader del campionato sarà costretto a una rimonta, potendo però contare su una Mercedes molto performante. Sarà in fondo allal’altro ferrarista Carlos Sainz. L’iberico, per aver ...

