F 1 | Gp Turchia Binotto ' Amareggiati | poteva essere occasione ghiotta'

Advertising

zazoomblog : F1 GP Turchia 2021. Binotto: “C’è amarezza ci stiamo avvicinando ai migliori” - #Turchia #2021. #Binotto:… - sportli26181512 : Ferrari, Binotto dopo il GP di Turchia: 'Con nuovo motore più vicini ai migliori': Mattia Binotto commenta il GP di… - codeghino10 : RT @FormulaPassion: #F1 | Mattia Binotto difende l'azzardo strategico da parte del muretto Ferrari che ha provato a vincere il Gran Premio… - FormulaPassion : #F1 | Mattia Binotto difende l'azzardo strategico da parte del muretto Ferrari che ha provato a vincere il Gran Pre… - sportface2016 : #F1, #Binotto dopo il #TurkishGP: 'C'è amarezza, ma ci stiamo avvicinando ai migliori' -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia Binotto

Così Mattia, team principal Ferrari, parla del Gran Premio della. Poi una battuta sulla nuova power unit che sarà utile in ottica mondiale. "Ci siamo avvicinati ai migliori che però ...Così Mattia, team principal Ferrari , parla del Gran Premio della. Poi una battuta sulla nuova power unit che sarà utile in ottica mondiale. " Ci siamo avvicinati ai migliori che ...Giusto averci provato, poi è andata è così". Il team principale della Ferrari, Mattia Binotto, nell'occasione rimasto a Maranello e collegato in Turchia attraverso il remote garage, commenta così, ai ...ISTANBUL - "Ci abbiamo creduto e ci abbiamo provato, c’è amarezza in questo momento. E’ stato coraggioso da parte nostra, eravamo terzi e poteva essere un’occasione ghiotta ...