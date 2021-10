Donnarumma: “Felice per la vittoria e onorato per la fascia da capitano” (Di domenica 10 ottobre 2021) Gigio Donnarumma affida a Twitter i suoi pensiero dopo la vittoria dell’Italia di questo pomeriggio e la prima storica fascia da capitano indossata. Il portiere del PSG ha scritto: “Felice per la vittoria e onorato per la fascia da capitano”. Donnarumma, a 22 anni, 7 mesi e 5 giorni è il secondo capitano più giovane della storia della Nazionale. Felice per la vittoria e onorato per la fascia da capitano #ItaBel #NationsLeague #Azzurri pic.twitter.com/UYMqb9F91E — Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna1) October 10, 2021 Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 ottobre 2021) Gigioaffida a Twitter i suoi pensiero dopo ladell’Italia di questo pomeriggio e la prima storicadaindossata. Il portiere del PSG ha scritto: “per laper lada”., a 22 anni, 7 mesi e 5 giorni è il secondopiù giovane della storia della Nazionale.per laper lada#ItaBel #NationsLeague #Azzurri pic.twitter.com/UYMqb9F91E — Gianluigi(@gigiodonna1) October 10, 2021 Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Donnarumma: 'Felice per la vittoria e onorato per la fascia da capitano' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Donnarumma: 'Felice per la vittoria e onorato per la fascia da capitano' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ITALIA - Donnarumma: 'Felice per la vittoria e onorato per la fascia da capitano' - apetrazzuolo : ITALIA - Donnarumma: 'Felice per la vittoria e onorato per la fascia da capitano' - napolimagazine : ITALIA - Donnarumma: 'Felice per la vittoria e onorato per la fascia da capitano' -