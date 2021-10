Denti bianchi: ecco i segreti per un sorriso perfetto, rimarrai esterrefatto (Di domenica 10 ottobre 2021) I Denti bianchi non sono solo la perfetta immagine del proprio stato di salute, lo specchio fedele del rapporto, fondamentale, con il proprio corpo e in questo caso la propria igiene orale. Denti bianchi, come curarli (facebook)Una dentatura bianca, splendente, un palato curato, e con essa un alito profumato, condizionano sicuramente in modo positivo il nostro rapporto con gli altri. Soprattutto se nel nostro lavoro di tutti i giorni siamo a contatto diretto con altre persone. Avere cura costante dei propri Denti, percorrere la strada della prevenzione, ci consente sicuramente di evitare patologie serie e di incorrere in “sofferenti” visite Dentistiche, oltre tutto non proprio “salutari” per il nostro portafogli. Non vi diremo mai di non andare dal ... Leggi su chenews (Di domenica 10 ottobre 2021) Inon sono solo la perfetta immagine del proprio stato di salute, lo specchio fedele del rapporto, fondamentale, con il proprio corpo e in questo caso la propria igiene orale., come curarli (facebook)Una dentatura bianca, splendente, un palato curato, e con essa un alito profumato, condizionano sicuramente in modo positivo il nostro rapporto con gli altri. Soprattutto se nel nostro lavoro di tutti i giorni siamo a contatto diretto con altre persone. Avere cura costante dei propri, percorrere la strada della prevenzione, ci consente sicuramente di evitare patologie serie e di incorrere in “sofferenti” visitestiche, oltre tutto non proprio “salutari” per il nostro portafogli. Non vi diremo mai di non andare dal ...

Advertising

L_Ceci_ : L'andropausa, comincia coi capelli barba bianchi e denti e galoppa creando sconnessioni demenziali nelle sinapsi. N… - FedrigoSilvia : @Cinzy08_ Nel libro viene descritto:un metro e ottanta circa, sui quaranta, capelli castani tendenti al lungo, denti bianchi. - AerdnaXCI : #LEredita Denti bianchi - desiana1 : @sonperplessa @LaGrevia Si chiama Filtro denti bianchi - Nicolet79197508 : RT @hastala__vista: #cosa mi può impedire di essere in me stesso? Nulla, forse le parole che mi dicono mentre passo nella strada? No, o giu… -