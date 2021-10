D N A | nuovo brano per Bob Sinclar con la cantautrice Kee

Leggi su lopinionista

(Di domenica 10 ottobre 2021) Disponibile dall’8 ottobre in radio, negli store e piattaforme digitali la nuova traccia del produttore francese influenzata dall’italo-disco e dal sound anni ottanta DNA come il nucleo cellulare di ogni essere umano. O come Digital Natural Artistic, o Dance Night Away o Deejay Nation Alliance o Disco New Anthem….sta a voi scegliere. DNA è un gioco, una sfida. L’importante è che quello che decidete vi si addica e vi identifichi, come il vostro codice genetico. Questo sembra volerci dire Bobnel presentare (sui suoi social) ilD.N.A., dall’8 ottobre in radio, negli store e nelle piattaforme digitali. Drawn to your DNA, attratto dal tuo DNA, canta la suadente voce di Kee nella nuova traccia del produttore francese, influenzata dall’italo-disco e dal sound anni ottanta, il sound del momento. Dopo il successo di ...