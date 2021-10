CITOFONARE RAI2 | MAGALLI | IO UNA VECCHIA VOLPE? LASCIAMOLE ALLE PELLICCERIE…!

(Di domenica 10 ottobre 2021) Giancarlo, ospite di Paola Perego e Simona Ventura a, si è raccontato con la consueta ironia e intelligenza. Entrato in studio con il mitologico vaso cinese dei Fatti Vostri – perché non ci si presenta a mani vuote – si è sottopostodomande delle padrone di casa tra curiosità e video amarcord, comprese le prime apparizioni di Paola e Simona nei programmi di. L’inizio scoppiettante: “Mi sento come un limone tra le cozze!”. Sul pubblico in studio: “Volevo salutare le ragazze di Macao, sono rimaste qui da vent’anni”. Il ricordo di Simona “Giancarlo arrivava sempre all’ultimo momento. Arrivava 5 minuti prima. Lo vestivano sulle scale, la sarta era sul primo gradino ad aspettarlo e gli mettevano il microfono. Lui faceva la scena: mi avete chiuso in camerino…! Sarò ...

Paola Perego , intervistata da Vero, ha avuto solo belle anzi bellissime parole per la collega Simona Ventura , con la quale si è imbarcata nell'impresa di, il contenitore che va in onda ogni domenica alle 11:15, tra visite ai luoghi più belli d'Italia, giochi e informazioni sugli appuntamenti più importanti della settimana ("Vogliamo ...Oroscopo della settimana: le previsioni di Simon & the stars dall'11 al 17 ottobre 2021 aSeconda puntata dioggi, domenica 10 ottobre, con Paola Perego e Simona Ventura a partire dalle 11.15 sul secondo canale della Rai. Un programma,, che ...Paola Perego, collega e complice di Simona Ventura nel nuovo Citofonare Rai2, attribuisce a Simona la forza delle prime edizioni dell'Isola dei famosi, e per quanto riguarda se ...Simona Ventura ha confessato di aver rinunciato ad una sua grande passione per via di un problema fisico. Ecco di quale si tratta.