Can Yaman e una piccola fan: incontro pieno di dolcezza e gentilezza (Di domenica 10 ottobre 2021) Continuano le riprese di Viola come il mare a Palermo, ma intanto Can Yaman trova il tempo per rendere felice una piccola fan palermitana Can Yaman è arrivato a Palermo i primi giorni di Ottobre per le riprese di Viola come il mare, la serie in cui è protagonista insieme a Francesca Chillemi. Da quando è nel capoluogo siciliano, l’attore turco riceve affetto e calore spropositato non solo dai cittadini ma anche dai fans che lo aspettano sotto l’hotel in cui alloggia e lo seguono sul set delle riprese. Un soggiorno a Palermo ricco di emozioni e di incontri per Can Yaman che si mostra sempre sorridente, grato e disponibile quando gli è possibile. Nelle scorse ore, l’attore turco ha condiviso sul suo profilo Instagram il video di un incontro con una fan diverso dagli altri. In questo caso, infatti, si ... Leggi su 361magazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Continuano le riprese di Viola come il mare a Palermo, ma intanto Cantrova il tempo per rendere felice unafan palermitana Canè arrivato a Palermo i primi giorni di Ottobre per le riprese di Viola come il mare, la serie in cui è protagonista insieme a Francesca Chillemi. Da quando è nel capoluogo siciliano, l’attore turco riceve affetto e calore spropositato non solo dai cittadini ma anche dai fans che lo aspettano sotto l’hotel in cui alloggia e lo seguono sul set delle riprese. Un soggiorno a Palermo ricco di emozioni e di incontri per Canche si mostra sempre sorridente, grato e disponibile quando gli è possibile. Nelle scorse ore, l’attore turco ha condiviso sul suo profilo Instagram il video di uncon una fan diverso dagli altri. In questo caso, infatti, si ...

myboyistheo : guardando i turchi ieri mia mamma se ne esce con un 'Ma quello è Cayman?' e io visibilmente confusa capisco dopo un… - giocapozzi : - 1994BizzleJ : @pincatt Ma non mi riferisco alle fans. Ma al ragazzo che ha postato la storia scrivendo il nome di Can Yaman sbagliato ????? - TeresaDefelice2 : @can_yaman_int Bravissimo can complimenti sei un tesoro - GanouIoanna : RT @CClub1989: IG story Can Yaman Un bel panorama serale di Palermo -

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman Diletta Leotta: 'Il mio amore per Can Yaman è vivo, ma siamo lontani' Diletta Leotta con aria sofferente e triste ha raccontato alle telecamere di Verissimo la sua storia con Can Yaman . Un velo di malinconia nei suoi occhi mentre ricordava i momenti fugaci trascorsi con il bell'attore turco. Una storia chiacchierata quella tra Diletta Leotta e Can Yaman, tanto da far ...

Love is in the air anticipazioni dall'11 al 16 ottobre 2021 Wrong con protagonista Can Yaman, Canale 5 ha deciso di puntare su Love is in the air . E, considerando i dati di ascolto registrati , non ha sbagliato. Lunedì 11 ottobre Eda e Deniz continuano con ...

Can Yaman dimentica Diletta Leotta: la nuova storia che non ti aspetti CalcioToday.it Can Yaman e Diletta, lei ha un nuovo amore? Il retroscena: 'Presunto flirt con Cavalli' La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta è giunta al capolinea e, a quanto pare, per i due protagonisti del Gossip di questa estate, sarebbe giunto il momento di voltare pagina definitivamente. Qu ...

Can Yaman: assalito dalle fans e lui “scappa” Can Yaman, i commenti delle ammiratrici. Potrebbe interessarti: Can Yaman in gioielleria: regalo per Diletta Leotta? Can Yaman, la delusione delle sue ammiratrici. È la prima volta che il 32enne non s ...

