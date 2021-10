Calciomercato Juventus, un club si defila per Ramsey (Di domenica 10 ottobre 2021) Calciomercato Juventus, ai titoli di coda l’avventura di Ramset. Saltata però la pista che lo porterebbe all’Everton Dopo le dichiarazioni di Ramsey dal ritiro della Nazionale, l’avventura del centrocampista gallese alla Juventus sembrerebbe ormai ai titoli di coda. Mercato, quindi, aperto per l’ex Arsenal, che è ora alla ricerca di una squadra per ripartire dopo gli anni in bianconero. Sembrerebbe, però, saltata la pista che lo vorrebbe all’Everton. I Toffees, infatti, secondo quanto riportato da Fichajes.net, preferirebbero Donny van de Beek, trequartista olandese del Manchester United, nel mirino, tra le altre, della Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021), ai titoli di coda l’avventura di Ramset. Saltata però la pista che lo porterebbe all’Everton Dopo le dichiarazioni didal ritiro della Nazionale, l’avventura del centrocampista gallese allasembrerebbe ormai ai titoli di coda. Mercato, quindi, aperto per l’ex Arsenal, che è ora alla ricerca di una squadra per ripartire dopo gli anni in bianconero. Sembrerebbe, però, saltata la pista che lo vorrebbe all’Everton. I Toffees, infatti, secondo quanto riportato da Fichajes.net, preferirebbero Donny van de Beek, trequartista olandese del Manchester United, nel mirino, tra le altre, della. L'articolo proviene da Calcio News 24.

