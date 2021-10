Assalto alla Cgil, FdI “solidale” con Landini. Meloni: “Non so quale fosse la matrice”. E va alla convention del partito di ultradestra Vox (Di domenica 10 ottobre 2021) Da un lato la solidarietà alla Cgil, dall’altro i distinguo e il silenzio sulla matrice dell’attacco guidato – come dimostrano le immagini pubblicate dai siti di tutti i giornali – dai militanti di Forza Nuova. Si gioca su questo equilibrismo la reazione di Fratelli d’Italia ai fatti di sabato, mentre sono ancora calde le polemiche sull’inchiesta Lobby nera di Fanpage sui rapporti tra neofascismo e i partiti della destra. Il capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida, è andato al presidio davanti alla sede del sindacato in Corso d’Italia e ha salutato il segretario Maurizio Landini per poi far sapere di avergli espresso “la totale solidarietà di tutta Fratelli d’Italia, anche a nome di Giorgia Meloni che non ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Da un lato la solidarietà, dall’altro i distinguo e il silenzio sulladell’attacco guidato – come dimostrano le immagini pubblicate dai siti di tutti i giornali – dai militanti di Forza Nuova. Si gioca su questo equilibrismo la reazione di Fratelli d’Italia ai fatti di sabato, mentre sono ancora calde le polemiche sull’inchiesta Lobby nera di Fanpage sui rapporti tra neofascismo e i partiti della destra. Il capogruppoCamera, Francesco Lollobrigida, è andato al presidio davantisede del sindacato in Corso d’Italia e ha salutato il segretario Maurizioper poi far sapere di avergli espresso “la totale solidarietà di tutta Fratelli d’Italia, anche a nome di Giorgiache non ha ...

