Assalto alla Cgil, dodici arresti: anche Castellino e Fiore (Forza Nuova) e un ex Nar. Conte e Letta coi sindacati: "Sciogliere gruppi neofascisti" (Di domenica 10 ottobre 2021) Il giorno dopo gli scontri nel centro di Roma durante la manifestazione contro il Green pass e l'Assalto alla sede della Cgil guidato dagli esponenti di Forza Nuova, arriva la notizia che i leader della formazione neofascista Giuliano Castellino e Roberto Fiore sono stati arrestati insieme ad altre 10 persone. E mentre in migliaia si riuniscono in Corso d'Italia per il presidio democratico prima dell'assemblea generale della Confederazione, i sindacati e parte dello schieramento politico – dal Pd al M5s – chiedono lo scioglimento di tutti i movimenti dichiaratamente neofascisti. "Domani presenteremo una mozione urgente alla Camera", annuncia il deputato Pd Emanuele Fiano partecipando al presidio di solidarietà davanti ...

pbersani : L’assalto alla #cgil una vergogna non di altri tempi. Di questi tempi! Non si può più dormire. Lo Stato deve reagir… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato a Maurizio #Landini per esprimergli solidarietà dopo l’assalto alla sede della #CGIL - gualtierieurope : Alla sede della Cgil per esprimere solidarietà e vicinanza dopo il vile assalto fascista di questo pomeriggio. Atta… - magucha72 : RT @FBiasin: Assalto alla sede della #Cgil al grido di “no #greenpass” (o con la scusa del #greenpass). Che poi, parliamoci chiaro: se il… - Vita_nell_acqua : RT @pbecchi: Che squallore la nostra informazione. Cittadini a migliaia occupano pacificamente le piazze italiane e tutta l’attenzione è c… -