WTA1000 Indian Wells 2021, Camila Giorgi cede nettamente ad Amanda Anisimova nel 2° turno (Di domenica 10 ottobre 2021) Una sconfitta pesante. Camila Giorgi si ferma al secondo turno del WTA1000 di Indian Wells. La marchigiana (testa di serie n.30) ha ceduto nettamente all’americana Amanda Anisimova (n.81 del ranking) per 6-4 6-1 in 1 ora e 24 minuti di gioco. Una versione di Camila deludente e diversa da quella ammirata in estate. Le solite difficoltà legate alla continuità del suo tennis e i troppi errori sono tornati a bussare alla sua porta e il ko è amaro. Sarà quindi Anisimova ad affrontare nel terzo turno la vincente della partita tra la n.5 del mondo Barbora Krejcikova e la kazaka Zarina Diyas (n.108 del ranking). Nel primo set Camila è costretta da subito a inseguire, perdendo ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) Una sconfitta pesante.si ferma al secondodeldi. La marchigiana (testa di serie n.30) ha cedutoall’americana(n.81 del ranking) per 6-4 6-1 in 1 ora e 24 minuti di gioco. Una versione dideludente e diversa da quella ammirata in estate. Le solite difficoltà legate alla continuità del suo tennis e i troppi errori sono tornati a bussare alla sua porta e il ko è amaro. Sarà quindiad affrontare nel terzola vincente della partita tra la n.5 del mondo Barbora Krejcikova e la kazaka Zarina Diyas (n.108 del ranking). Nel primo setè costretta da subito a inseguire, perdendo ...

