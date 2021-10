Vettel e Stroll in coro: “Aston Martin in difficoltà, ma siamo ottimisti” (Di sabato 9 ottobre 2021) Un venerdì abbastanza nero per le due Aston Martin di Sebastian Vettel e Lance Stroll. I due piloti non hanno brillato e le prestazioni delle monoposto non hanno certo aiutato: il tedesco ha terminato le Libere 2 al sedicesimo posto, mentre il compagno di team canadese è finito al tredicesimo gradino. Troppo poco. Ma c’è un sabato (dominato dalla qualifiche) per tentare il pronto riscatto. Aston Martin in difficoltà? Le parole di Vettel e Stroll Ecco le parole di Lance Stroll: “Oggi si trattava di scoprire un circuito che ha recentemente subìto grandi lavori per migliorare il grip rispetto allo scorso anno per non parlare delle condizioni del vento, che erano difficili per tutti là fuori. Da parte nostra ci ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) Un venerdì abbastanza nero per le duedi Sebastiane Lance. I due piloti non hanno brillato e le prestazioni delle monoposto non hanno certo aiutato: il tedesco ha terminato le Libere 2 al sedicesimo posto, mentre il compagno di team canadese è finito al tredicesimo gradino. Troppo poco. Ma c’è un sabato (dominato dalla qualifiche) per tentare il pronto riscatto.in? Le parole diEcco le parole di Lance: “Oggi si trattava di scoprire un circuito che ha recentemente subìto grandi lavori per migliorare il grip rispetto allo scorso anno per non parlare delle condizioni del vento, che erano difficili per tutti là fuori. Da parte nostra ci ...

