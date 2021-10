Tutto il Libano è senza elettricità: «Il blackout totale potrebbe durare per giorni» (Di sabato 9 ottobre 2021) Il Libano è al buio: il Paese dei Cedri si trova immerso in un blackout totale. La rete elettrica è stata completamente bloccata dopo che i due principali impianti del Paese, Al-Zahrani e Deir Ammar, hanno esaurito il combustibile. Secondo fonti governative citate dall’agenzia di stampa Reuters il blackout potrebbe durare per alcuni giorni. senza le centrali di Al Zahrani e Deir Amar la produzione nazionale di energia è diminuita di 200 megawatt. La compagnia elettrica statale libanese (Electricité du Liban – Edl) sta conducendo alcune manovre per ricostruire manualmente la rete elettrica, in assenza del centro di controllo nazionale che è andato distrutto durante l’esplosione del porto di Beirut del 4 agosto del 2020. Beirut al ... Leggi su open.online (Di sabato 9 ottobre 2021) Ilè al buio: il Paese dei Cedri si trova immerso in un. La rete elettrica è stata completamente bloccata dopo che i due principali impianti del Paese, Al-Zahrani e Deir Ammar, hanno esaurito il combustibile. Secondo fonti governative citate dall’agenzia di stampa Reuters ilper alcunile centrali di Al Zahrani e Deir Amar la produzione nazionale di energia è diminuita di 200 megawatt. La compagnia elettrica statale libanese (Electricité du Liban – Edl) sta conducendo alcune manovre per ricostruire manualmente la rete elettrica, in asdel centro di controllo nazionale che è andato distrutto durante l’esplosione del porto di Beirut del 4 agosto del 2020. Beirut al ...

