Sibilio | “Il record nei 400 ostacoli è un sogno | ci arriverò pian piano”

(Di sabato 9 ottobre 2021) “La mia storia è un messaggio per Napoli e per i ragazzi napoletani: è possibile sognare in grande e non ci sono solo il calcio, la pallanuoto, la scherma. Io mi sono innamorato dell’atletica da ragazzino, ho puntato in alto e sono fiero di me stesso. E’ stata una grande stagione per me e per l’Italia”. Alessandro(Fiamme Gialle) torna nel talk di Atletica TV dopo aver conquistato due finali a cinque cerchi a Tokyo (400hs e 4×400), dueitaliani nella staffetta, e la nomination (nella shortlist) per il titolo della European Athletics di Men’s Rising Star, astro nascente d’Europa. “A 11 anni sono finito su un campo d’atletica per caso, grazie a un mio amico, ed è stato amore a prima vista. I Tricolore Cadetti di questo fine settimana mi hanno ricordato che io ho partecipato a due edizioni e non sono mai salito sul podio, anzi il primo ...