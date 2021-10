Scuola, una sola quarantena (Di sabato 9 ottobre 2021) “La questione delle quarantene va risolta immediatamente, non possiamo perdere altro tempo: abbiamo fatto il necessario per la ripresa delle scuole, l’interpretazione di alcune asl, le difficoltà e l’affanno che potrebbero vivere alcune uffici del ministero della Salute non possono inficiare quanto messo in atto per riportare gli alunni in classe. Ci aspettiamo indicazioni da parte del ministero della Salute come garantito durante l’ultimo incontro e riteniamo indispensabile la pubblicazione di una nota che imponga una gestione omogenea”: lo dicono all’ANSA Maddalena Gissi (Cisl) e Graziamaria Pistorino (Flc Cgil). “Nel tavolo permanente per la sicurezza nelle istituzioni scolastiche, che si è svolto nei giorni scorsi - spiega la segretaria della Cisl Scuola Maddalena Gissi - il capo dipartimento del ministero dell’Istruzione dott. Greco ha confermato la fondatezza di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 ottobre 2021) “La questione delle quarantene va risolta immediatamente, non possiamo perdere altro tempo: abbiamo fatto il necessario per la ripresa delle scuole, l’interpretazione di alcune asl, le difficoltà e l’affanno che potrebbero vivere alcune uffici del ministero della Salute non possono inficiare quanto messo in atto per riportare gli alunni in classe. Ci aspettiamo indicazioni da parte del ministero della Salute come garantito durante l’ultimo incontro e riteniamo indispensabile la pubblicazione di una nota che imponga una gestione omogenea”: lo dicono all’ANSA Maddalena Gissi (Cisl) e Graziamaria Pistorino (Flc Cgil). “Nel tavolo permanente per la sicurezza nelle istituzioni scolastiche, che si è svolto nei giorni scorsi - spiega la segretaria della CislMaddalena Gissi - il capo dipartimento del ministero dell’Istruzione dott. Greco ha confermato la fondatezza di ...

Advertising

CarloCalenda : Ma non mi interessa di essere il futuro del centro destra. Mi interessa do essere il presente di un modo di fare po… - _Nico_Piro_ : Non dimentichiamo che oggi è il 20mo giorno senza scuola per le bambine afghane e che migliaia di afghani a rischio… - borghi_claudio : @DavideBaraldi @Gigadesires @SuperElis2 Si è difficile da percepire perchè non appena si fa su nostro impulso tutti… - mrguasco : RT @byoblu: In un scuola superiore di Pomezia sono dovuti intervenire i Carabinieri. Una ragazza che frequenta l’Istituto Superiore di Larg… - aldo_rovi : RT @baccy74: Mia figlia va a scuola tutti i giorni senza GP, ma non può fare il corso di chitarra a scuola perché non ha il GP.....arriva a… -