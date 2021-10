Salernitana | un' Arechi più pieno dalla gara con l' Empoli

(Di sabato 9 ottobre 2021)del 23 ottobre prossimo sarà la prima partita dell’con capienza rivista al rialzo. Sulla carta il Principe degli Stadi può ospitare 26.500 persone, ma con la nuova limitazione saranno al massimo 19.875 gli spettatori che potranno accedere all’impianto: sempre più comunque di quelli visti finora. Il mondo del calcio infatti, ha incassato il parere del Comitato Tecnico Scientifico, che presto potrebbe diventare decreto: dai primi giorni di ottobre, la capienza massima degli stadi italiani sarà aumentata al 75% (mentre adesso è del 50%), se la Regione interessata rientra nelle zone bianche, ma sempre ribadendo l’obbligo per i tifosi di mostrare il green pass all’ingresso della struttura e di presentarsi allo stadio con la mascherina.

