Pioli | “Il mio Milan è nato nel lockdown Scudetto? Ci proveremo Messias stupirà”

(Di sabato 9 ottobre 2021) Il tecnico del, Stefano, ha parlato a Il Giornale, affermando alcuni segreti della sua creatura, alcuni dettagli in vista di questa stagione he sta vedendo i rossoneri fare faville. Queste le sue parole: “Già a gennaio del 2020 ho colto il cambiamento coinciso con l’arrivo di Ibra e Kjaer. Durante il, può sembrare curioso, abbiamo avuto tutto il tempo per entrare in sintonia da remoto. Quando siamo tornati aello la sensazione che abbiamo ricavato è che ci conoscevamo meglio. Io non mi sono mai sentito precario. Perché ho sempre creduto alle parole pronunciate da Gazidis poche ore prima della sfida col Genoa. Disse davanti ai calciatori: “Siamo tutti sotto esame, diamo tutto e alla fine si deciderà, non date retta ai media perché nessuna scelta è stata fatta”. Perciò non mi sono mai sentito ...