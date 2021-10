Perdono l'orientamento e scattano i soccorsi: rintracciate due donne di Vibbiana (Di sabato 9 ottobre 2021) di andrea cosimini Brutta avventura, oggi pomeriggio, per due donne, residenti nella frazione di Vibbiana, nel comune di San Romano, che hanno perso l'orientamento. Allertato subito il paese, sono ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di sabato 9 ottobre 2021) di andrea cosimini Brutta avventura, oggi pomeriggio, per due, residenti nella frazione di, nel comune di San Romano, che hanno perso l'. Allertato subito il paese, sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Perdono orientamento Si perdono nei boschi, individuate da vigile del fuoco fuori servizio e dal vice sindaco E' stato grazie al senso civico di un vigile del fuoco fuori servizio e dal vice sindaco Roberto Rocchiccioli che due donne che avevano perso l'orientamento del bosco sono state salvate. E' successo nel pomeriggio di oggi (9 ottobre) a Vibbiana , nel territorio del comune di San Romano in Garfagnana. A dare l'allarme sono state le due donne ...

