"Non ce lo aspettavamo". Tale e Quale Show, sorpresa Pierpaolo Pretelli (Di sabato 9 ottobre 2021) Nuova puntata di 'Tale e Quale Show' di Carlo Conti. Alba Parietti ha cantato la hit di Guesch Patti 'Etienne', ma non ha convinto proprio tutti. Bocciata per Malgioglio, secondo cui è stata fredda e "indemoniata": "Madre mia io non so da che parte iniziare cara la mia Alba Parietti. Tu continui a dire che questo è stato il tuo cavallo di battaglia. A me però fa tanta tenerezza questa cavallo, perché tu la battaglia tesoro l'hai persa. Eri talmente fredda come un ghiacciolo alla menta, per niente sensuale". Totalmente diverso il giudizio invece su Pierpaolo Pretelli, che ha ricevuto complimenti da ogni parte. Non solo il pubblico, ma anche la giuria è rimasta piacevolmente sorpresa dalla performance artistica dell'ex concorrente del 'Grande Fratello Vip'.

