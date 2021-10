No Green Pass in piazza, cariche della polizia a Roma (Di sabato 9 ottobre 2021) Io no Green Pass scendono in piazza. Tafferugli e tensioni con la poliziasono in corso durante la manifestazione in piazza del Popolo a Roma. Dopo un lancio di oggetti contro le forze dell’ordine i manifestanti, diecimila circa, si sono riversati in piazzale Flaminio e villa Borghese bloccando il traffico. In piazza del Popolo ci sono stati lanci di oggetti, di sedie soprattutto. Altre persone insieme al leader Romano di Forza Nuova Giuliano Castellino si sono spostate a via Veneto dove, dopo essersi svincolati dalle forze dell’ordine, si sono diretti verso piazzale Brasile. Secondo quanto apprende l’AGI, Castellino sarebbe rimasto a ferito alla testa. Ci sono state cariche della ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 ottobre 2021) Io noscendono in. Tafferugli e tensioni con lasono in corso durante la manifestazione indel Popolo a. Dopo un lancio di oggetti contro le forze dell’ordine i manifestanti, diecimila circa, si sono riversati inle Flaminio e villa Borghese bloccando il traffico. Indel Popolo ci sono stati lanci di oggetti, di sedie soprattutto. Altre persone insieme al leaderno di Forza Nuova Giuliano Castellino si sono spostate a via Veneto dove, dopo essersi svincolati dalle forze dell’ordine, si sono diretti versole Brasile. Secondo quanto apprende l’AGI, Castellino sarebbe rimasto a ferito alla testa. Ci sono state...

