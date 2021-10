No green pass | in migliaia a Milano | scontri con la polizia e traffico in tilt

Advertising

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - borghi_claudio : A qualcuno sta venendo il lieve sospetto che questa cosuccia del green pass per il lavoro abbia leggere controindic… - IulianaAdriana3 : RT @isj135: Il Green Pass non piace al noto compositore e pianista Mario Mariani che ha deciso di annullare i suoi cinque concerti Italiani… - leobanja : RT @fanpage: #NoGreenPass, alla guida dei manifestanti che hanno assaltato la sede della Cgil c'erano anche Roberto Fiore e Giuliano Castel… -

Ultime Notizie dalla rete : green pass

Così il segretario Cgil, Landini, sull' assalto del corteo no. "Domattina alle 10,davanti la sede della Cgil - aggiungeè convocata d'urgenza l'assemblea generale della Confederazione per ..., sono alla firma le linee guida per gli statali . Sono alla firma del presidente del Consiglio, Mario Draghi , infatti, le linee guida per la Funzione pubblica - Salute per il controllo e ...(ANSA) - TORINO, 09 OTT - Domani mattina, la Camera del lavoro di Torino, in via Pedrotti, sarà aperta dalle ore 10. "E' la nostra risposta - spiega il sindacato - all'assalto alla Cgil nazionale.Violenza alla manifestazione No Green pass a Roma. Il premier Draghi condanna le violenze che sono avvenute oggi in varie città italiane, e in particola modo a Roma dove un gruppo di manifestanti ha ...