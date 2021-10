Milan | finalmente una buona notizia per Pioli | c’è l’attaccante

Leggi su serieanews

(Di sabato 9 ottobre 2021) Stefanopuò sorridere: il suopresto conterà sul contributo di Olivier Giroud. Migliorano le condizioni delfrancese. Buone notizie per ildi Stefano, in vista del rientro in Serie A e dell’impegno di sabato prossimo contro il Verona. Mentre il campionato è fermo per la pausa Nazionali, i giocatori rimasti in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.