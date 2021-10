Milan, Brahim Diaz: «Squadra più forte dell’anno scorso. Voglio la Nazionale» (Di sabato 9 ottobre 2021) Brahim Diaz ha parlato della stagione del Milan e delle sue prestazioni ai microfoni di Milan Tv. Le parole del trequartista rossonero Intervenuto ai microfoni di Milan TV, Brahim Diaz ha parlato della sua stagione in rossonero e dell’affetto dei tifosi. Le sue parole. GOL – «Sono soddisfatto perché ho fatto gol e assist, ma quello che conta di più èriuscire a fare tutto questo per la Squadra e aiutarla a ottenere i tre punti». TIFOSI – «Incredibile. Sono contentissimo per aver segnato a San Siro davanti a tutti i tifosi, sono molto contento. Il sostegno che mi danno ogni giorno è incredibile: i tifosi che abbiamo sono incredibili». CAMBIAMENTI – «Differenze rispetto all’anno scorso? Gioco di più, sono molto contento e ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021)ha parlato della stagione dele delle sue prestazioni ai microfoni diTv. Le parole del trequartista rossonero Intervenuto ai microfoni diTV,ha parlato della sua stagione in rossonero e dell’affetto dei tifosi. Le sue parole. GOL – «Sono soddisfatto perché ho fatto gol e assist, ma quello che conta di più èriuscire a fare tutto questo per lae aiutarla a ottenere i tre punti». TIFOSI – «Incredibile. Sono contentissimo per aver segnato a San Siro davanti a tutti i tifosi, sono molto contento. Il sostegno che mi danno ogni giorno è incredibile: i tifosi che abbiamo sono incredibili». CAMBIAMENTI – «Differenze rispetto all’anno? Gioco di più, sono molto contento e ...

