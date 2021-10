Manifestazione No Green Pass. Assalto alla Cgil: folla irrompe nella sede (Di sabato 9 ottobre 2021) La protesta dei No Green Pass è Passata dall’essere un sit-in pacifico ad una guerriglia incontrollabile. Non solo insulti – contro Mario Draghi, i sindacati, i giornalisti – ma anche veri e propri atti di offese alle autorità e gesti che minano alla democrazia. Leggi anche: Corteo No Green Pass a Roma: violenti scontri tra manifestanti e Polizia La Manifestazione, come dicevamo, doveva essere civile ma qualcosa durante il sit-in in piazza del Popolo è andato storto. Un cospicuo gruppo si è spostato, ha creato un corteo non autorizzato e si è diretto verso la Camera. La polizia in tenuta antisommossa non ha retto l’urto, è indietreggiata fino a Palazzo Chigi dov’è stata bloccata. Lì un’altra bomba è stata innescata: una folla ha fatto irruzione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 ottobre 2021) La protesta dei Noata dall’essere un sit-in pacifico ad una guerriglia incontrollabile. Non solo insulti – contro Mario Draghi, i sindacati, i giornalisti – ma anche veri e propri atti di offese alle autorità e gesti che minanodemocrazia. Leggi anche: Corteo Noa Roma: violenti scontri tra manifestanti e Polizia La, come dicevamo, doveva essere civile ma qualcosa durante il sit-in in piazza del Popolo è andato storto. Un cospicuo gruppo si è spostato, ha creato un corteo non autorizzato e si è diretto verso la Camera. La polizia in tenuta antisommossa non ha retto l’urto, è indietreggiata fino a Palazzo Chigi dov’è stata bloccata. Lì un’altra bomba è stata innescata: unaha fatto irruzione ...

