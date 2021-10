LIVE Giro di Lombardia 2021 in DIRETTA: si sale sulla Roncola. Dieci in fuga con 6? di vantaggio (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 12.43: Iniziata la salita della Roncola 12.41: Questi i Dieci fuggitivi che hanno raggiunto 6? di vantaggio prima della Roncola: Thomas Champion (Cofidis, Solutions Crédits), Jan Bakelants (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Tim Wellens (Lotto Soudal), Chris Hamilton (Team DSM), Mattia Bais (Androni Giocattoli – Sidermec), Domen Novak (Bahrain – Victorious), Andrea Garosio (Bardiani-CSF-Faizanè), Victor Campenaerts (Team Qhubeka NextHash), Amanuel Ghebreigzabhier (Trek – Segafredo) e Davide Orrico (Vini Zabù) 12.39: Abitato di Barzana, tra un km inizia la salita della Roncola 12.36: Ora è la Deceuninck Quick Step a fare l’andatura in ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 12.43: Iniziata la salita della12.41: Questi ifuggitivi che hanno raggiunto 6? diprima della: Thomas Champion (Cofidis, Solutions Crédits), Jan Bakelants (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Tim Wellens (Lotto Soudal), Chris Hamilton (Team DSM), Mattia Bais (Androni Giocattoli – Sidermec), Domen Novak (Bahrain – Victorious), Andrea Garosio (Bardiani-CSF-Faizanè), Victor Campenaerts (Team Qhubeka NextHash), Amanuel Ghebreigzabhier (Trek – Segafredo) e Davide Orrico (Vini Zabù) 12.39: Abitato di Barzana, tra un km inizia la salita della12.36: Ora è la Deceuninck Quick Step a fare l’andatura in ...

