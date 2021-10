LIVE Giro di Lombardia 2021 in DIRETTA: inizia il Passo di Ganda, Deceuninck in testa al gruppo (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 15.31 Di sicuro il Lombardia con partenza da Como ed arrivo a Bergamo è meno impegnativo di quello che si svolge con percorso inverso. 15.30 Il Giro di Lombardia si deciderà sul Passo di Ganda. Dalla cima all’arrivo mancheranno 32 km, ma gran parte dei quali in discesa e pianura. Dunque chi si stacca qui, farà fatica a rientrare. 15.28 Vanificato il tentativo di attacco, gruppo ancora compatto a 46 km dall’arrivo. Tra 5 km il Passo di Ganda. 15.28 Orrico ha ripreso Rota, ma il gruppo non lascia spazio. 15.27 Parte al contrattacco anche Davide Orrico (Vini Zabù), uno dei ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 15.31 Di sicuro ilcon partenza da Como ed arrivo a Bergamo è meno impegnativo di quello che si svolge con percorso inverso. 15.30 Ildisi deciderà suldi. Dalla cima all’arrivo mancheranno 32 km, ma gran parte dei quali in discesa e pianura. Dunque chi si stacca qui, farà fatica a rientrare. 15.28 Vanificato il tentativo di attacco,ancora compatto a 46 km dall’arrivo. Tra 5 km ildi. 15.28 Orrico ha ripreso Rota, ma ilnon lascia spazio. 15.27 Parte al contrattacco anche Davide Orrico (Vini Zabù), uno dei ...

