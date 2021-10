L’Italia ha detto addio a San Siro (Di sabato 9 ottobre 2021) San Siro si è tenuto il veleno sui titoli di coda. L’Italia imbattuta da 37 partite non aveva mai perso in quello che poi è diventato lo Stadio Meazza. Aveva sofferto la più grande umiliazione della sua storia gloriosa, l’eliminazione dal Mondiale russo contro la Svezia, ma quella volta l’avVentura finì con uno squallido pareggio. Questa volta è caduta, non senza colpe, contro una bella e giovane Spagna in quella che potrebbe essere stata l’ultima partita della Nazionale azzurra su un campo che ha cominciato il suo lungo passo d’addio al grande calcio. Stringe il cuore a pensare che uno stadio così coreografico pure con soli 37 mila spettatori stia per essere rottamato. Anche se è difficile sostenere che Milano, con quei fischi assurdi all’inno spagnolo, meriti di ospitare ancora la nostra Nazionale. I fischi a Gigio Donnarumma, ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 9 ottobre 2021) Sansi è tenuto il veleno sui titoli di coda.imbattuta da 37 partite non aveva mai perso in quello che poi è diventato lo Stadio Meazza. Aveva sofferto la più grande umiliazione della sua storia gloriosa, l’eliminazione dal Mondiale russo contro la Svezia, ma quella volta l’avVentura finì con uno squallido pareggio. Questa volta è caduta, non senza colpe, contro una bella e giovane Spagna in quella che potrebbe essere stata l’ultima partita della Nazionale azzurra su un campo che ha cominciato il suo lungo passo d’al grande calcio. Stringe il cuore a pensare che uno stadio così coreografico pure con soli 37 mila spettatori stia per essere rottamato. Anche se è difficile sostenere che Milano, con quei fischi assurdi all’inno spagnolo, meriti di ospitare ancora la nostra Nazionale. I fischi a Gigio Donnarumma, ...

