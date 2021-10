Juve | un Kaio Jorge in più | ' Ecco cosa cambia tra Italia e Brasile'

Advertising

juventusfc : Buongiorno dal #TrainingCenter! Alle 11 inizia l'amichevole con l'Alessandria, LIVE su @JuventusTV ! LO ???????????????? ????… - Gazzetta_it : Juve, il primo derby di Kaio Jorge: 'L'inizio di un sogno' - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuventusChelsea verso#TorinoJuventus #SerieA ?? - DanyRoss70 : RT @LeonettiFrank: Juve - Alessandria 2-1. Buone indicazioni da Arthur e Kaio Jorge - menendezES9 : RT @juventusfc: Buongiorno dal #TrainingCenter! Alle 11 inizia l'amichevole con l'Alessandria, LIVE su @JuventusTV ! LO ???????????????? ???? dei bia… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Kaio

TORINO - Il giovaneJorge è pronto a giocare ed aiutare la Juventus alla ripresa dopo la finestra delle nazionali. Il brasiliano è stato subito fermato da un infortunio, dopo tre mesi è tornato in campo e nell'...... ma quasi allo scadere del match è arrivato il secondo gol dellafirmato da Chibozo . Nell'undici schierato da Allegri anche Arthur eJorge : per il centrocampista si tratta della prima ...Così l'attaccante della Juve dopo l'amichevole contro l'Alessandria: "Sono felice, voglio dare continuità al mio lavoro" ...Kaio Jorge in mattinata ha disputato circa un'ora di partita nel test amichevole contro l'Alessandria mettendo sulle gambe minuti importanti in vista dei prossimi match ufficiali ...