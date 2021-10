Jorginho: 'Il Pallone d'Oro è il sogno di ogni bambino' (Di sabato 9 ottobre 2021) TORINO - " Quale bambino non sogna il Pallone d'Oro? Sognare in piccolo e sognare in grande è la stessa cosa, quindi meglio sognare in grande ". Lo ha dichiarato il centrocampista dell'Italia Jorginho ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 9 ottobre 2021) TORINO - " Qualenon sogna ild'Oro? Sognare in piccolo e sognare in grande è la stessa cosa, quindi meglio sognare in grande ". Lo ha dichiarato il centrocampista dell'Italia...

Advertising

DiMarzio : #Cannavaro: 'Pallone d'Oro? Lo merita Jorginho, ma vince Messi' - EnricoTurcato : Leonardo #Bonucci e Giorgio #Chiellini sono tra i 30 candidati al pallone d’oro. Giusto premio per il grande Europe… - Fabio64535537 : RT @giuseppeJ1306: Comunque mi spiace anche a me per Jorginho, ma vi sblocco un pò di ricordi su che giocatori non hanno mai vinto il pallo… - giuseppeJ1306 : Comunque mi spiace anche a me per Jorginho, ma vi sblocco un pò di ricordi su che giocatori non hanno mai vinto il… - TrxpQueej : @ShinjiVichingo Pensavo che la ladrata quest’anno sarebbe stata solo il pallone d’oro a Messi invece di Jorginho, non questa -