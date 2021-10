James Gunn racconta quando Dave Bautista affrontò un molestatore ad un party (Di sabato 9 ottobre 2021) James Gunn ha ricordato il party organizzato alla fine delle riprese di Guardiani della Galassia, durante il quale Dave Bautista ha affrontato fisicamente un molestatore. James Gunn ha raccontato su Twitter la volta in cui Dave Bautista, ad un party organizzato per la fine delle riprese del primo film di Guardiani della Galassia, ha affrontato fisicamente un molestatore, dimostrando di avere dei "superpoteri" anche nella vita reale. quando sono passati quattro anni dall'uscita di Guardiani della Galassia Vol. 2, i fan della Marvel non vedono l'ora che venga rilasciato il terzo capitolo del franchise, la cui produzione dovrebbe finalmente avere inizio ... Leggi su movieplayer (Di sabato 9 ottobre 2021)ha ricordato ilorganizzato alla fine delle riprese di Guardiani della Galassia, durante il qualeha affrontato fisicamente unhato su Twitter la volta in cui, ad unorganizzato per la fine delle riprese del primo film di Guardiani della Galassia, ha affrontato fisicamente un, dimostrando di avere dei "superpoteri" anche nella vita reale.sono passati quattro anni dall'uscita di Guardiani della Galassia Vol. 2, i fan della Marvel non vedono l'ora che venga rilasciato il terzo capitolo del franchise, la cui produzione dovrebbe finalmente avere inizio ...

