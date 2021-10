Inter | Marotta attacca | Con la Lazio partita condizionata dalle nazionali

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA INTER FESTIVAL SPORT, MAROTTA: 'ESCLUDIAMO CESSIONI ECCELLENTI Vogliamo tranquilizzare i nostri tifosi'… - FBiasin : “#Conte ci ha spiazzato” “#Lukaku voleva andarsene, abbiamo reagito” “#Vlahovic era il primo obiettivo” “Annuncerem… - DiMarzio : #Inter | Le parole di #Marotta sul rinnovo di #Barella - ParmeshSriv : RT @FBiasin: “#Conte ci ha spiazzato” “#Lukaku voleva andarsene, abbiamo reagito” “#Vlahovic era il primo obiettivo” “Annunceremo rinnovo #… - infoitsport : Inter, ancora Marotta: 'Due o tre regali a gennaio. Rinnovo Brozovic? Appuntamento settimana prossima' -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Marotta

E se l'alza la posta - ieriha parlato esplicitamente di uno o due innesti - , ciò non significa necessariamente che da via Aldo Rossi parta per forza una controffensiva. A casa Elliott ...E se Sarri settimana scorsa aveva criticato il calendario con la Lazio impegnata il giovedì in Europa e la domenica a pranzo in campionato, l'amministratore delegato dell'Beppepunta il ...Lo stallo totale sul rinnovo di Franck Kessié accende i riflettori del Milan su Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato andrà in in scadenza con Lo stallo totale sul rinnovo di Franck Kessié accend ...Calciomercato Inter: il futuro di Alexis Sanchez rimane un rebus molto importante da risolvere nelle prossime settimane. Marotta si è espresso ...