Gf Vip 6 battuto da Tale e Quale Show 11 ma c’è una buona notizia per Alfonso Signorini

E' andata in onda ieri sera la quarta sfida di ascolti tra Alfonso Signorini e Carlo Conti. Mentre si Canale 5 andava in onda la nuova puntata del Gf Vip 6, su Rai 1 Tale e Quale Show 11 prendeva sempre più piede con le imitazioni canore dei vari concorrenti. Ma, a livello di ascolti, chi tra i due noti conduttori ha avuto la meglio? A riportare i dati esatti di ieri sera sono stati i colleghi di DavideMaggio.it. Nella serata di ieri, venerdì 8 ottobre 2021, su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 4.204.000 spettatori pari al 21.8% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 2.641.000 spettatori con uno share del 17%. Ancora un trionfo, quindi, per Conti, che già nel corso della prima, della seconda e della terza sfida con ...

