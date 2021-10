(Di sabato 9 ottobre 2021) Danielee Gigidall'argento dia Trento. "Come dicevo al mio maestro l'altro giorno, aspettiamo un po' a farci del male prima di andare a rivedere quell'ultimo incontro di. ...

Advertising

STnews365 : Scherma, Garozzo e Samele in coro: 'Serve una svegliata'. Durante l'intervista si è fatta chiarezza anche sulla pol… - Gazzetta_it : Garozzo e Samele, dai ricordi di Tokyo a libri e fornelli: 'Ma la scherma deve svegliarsi' - usatoscherma : RT @AtletidItalia: “Prima ci si aspettava dalla scherma, ora si pretende. Si parla di fallimento ma io, Garozzo e gli altri siamo tornati c… - AtletidItalia : “Prima ci si aspettava dalla scherma, ora si pretende. Si parla di fallimento ma io, Garozzo e gli altri siamo torn… -

Ultime Notizie dalla rete : Garozzo Samele

La Gazzetta dello Sport

Danielee Gigidall'argento di Tokyo a Trento. "Come dicevo al mio maestro l'altro giorno, aspettiamo un po' a farci del male prima di andare a rivedere quell'ultimo incontro di Tokyo. Certo la ...Dopo di lui l'argento di Luigiper la sciabola maschile e il bronzo di Elisa Longo Borghini ... proprio come l'ex campione in carica di fioretto maschile Daniele, costretto ad arrendersi ...Durante l'intervista si è fatta chiarezza anche sulla polemica recente che ha coinvolto l'ex ct della federazione Cipressa.I due atleti si raccontano al festival di Trento: "La nostra disciplina si è evoluta ed è diventata uno sport molto fisico.Tante gare sono state cancellate: è ora di ripartire" ...