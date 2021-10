F1 | Gp Turchia | Valtteri Bottas in pole position | Leclerc in seconda fila

Advertising

ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Valtteri Bottas conquista la pole position nel Gran Premio di Turchia. Sul traccia…

Valtteri Bottas (Mercedes) ha ot…

La #Mercedes è pronta ad 'affidarsi' a Valtteri #Bottas #TurkishGP

Bottas ritiene che Verstappen si sia nascosto nelle prove libere del Gran Premio di Turchia, e che dunque sar…

Lewis Hamilton ha ottenuto la pole position nel Gran Premio didi F1, a Istanbul. Con il tempo di 1.22.868 il pilota inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadraBottas di +0.130. Terzo tempo per Max Verstappen su Red Bull. Hamilton ...Bottas è in pole nel Gp didavanti a Max Verstappen. In seconda fila c'è Charles Leclerc con Gasly. Il tempo più veloce l'ha realizzato Hamilton che però partirà 11esimo per le 10 ...Lewis Hamilton si aggiudica il giro veloce di queste qualifiche, ma la penalità di dieci posizioni per il motore lo costringerà a rimontare ...Valtteri Bottas scatterà dalla pole position nel GP di Turchia che si terrà domani. Il finlandese infatti, che ha chiuso le qualifiche al secondo posto, approfittando della penalità del compagno di sq ...