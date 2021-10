Dopo il matrimonio aggredisce la moglie per le spese del ricevimento | ammonito

Leggi su agi

(Di sabato 9 ottobre 2021) AGI - Non si mettevano d'accordo sul pagamento del compenso del Dj per il rinfresco nuziale e le ha "suonate" allasoli tre giorni dal. E' quanto accaduto a Reggio Calabria, dove la Polizia di Stato è intervenutala segnalazione di una donna per l'aggressione subita dal novello sposo. Fra i motivi scatenanti della lite, la disputa sulla gestione delle risorse economiche della coppia, divisa sul pagamento delleancora dovute per il recente rinfresco nuziale, fra cui il compenso per il DJ. Il diverbio è sfociato in aggressione e la donna è stata percossa dal marito riportando graffi sulle braccia e lividi sul corpo. Vista la gravità dell'episodio il questore di Reggio Calabria, Bruno Megale, ha emesso d'urgenza un provvedimento di ammonimento per dissuadere l'uomo dal ...